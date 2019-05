Lobezno y Magneto no se olvidan: El impactante vídeo de Hugh Jackman felicitando a Ian McKellen por su 80 cumpleaños

La amistad de Hugh Jackman e Ian McKellen ha traspasado la pantalla después de tantos años dando vida a Lobezno y Magneto en el universo X-Men.

Ambas estrellas se despidieron de sus míticos papeles en 'Logan' y 'X-Men: Días del futuro pasado', pero siguen estando en contacto y demostrando el cariño que se tienen.

Ahora que McKellen ha cumplido 80 años, Jackman ha grabado un vídeo para celebrar al actor ya que se encontraba lejos por su gira musical 'The Man, The Music, The Show'.

"Siento no poder asistir a tu fiesta, Ian, pero creo que molestaré a alrededor de 50.000 personas...", dice Jackman antes de cantar un multitudinario 'Feliz cumpleaños' a McKellen.

· · ·

Seguro que te interesa

El imprevisible actor que los fans de Lobezno reclaman como el verdadero sustituto de Hugh Jackman con esta imagen