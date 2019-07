AÚN SACA LAS GARRAS

Han pasado ya 19 años desde que Hugh Jackman comenzó su interpretación de Lobezno en 'X-Men'. Tras acabar su historia en 'Logan' (2017), ha realizado muchos más trabajos y actualmente se encuentra de gira con su espectáculo 'The Man, The Music, The Show'. Aunque el actor nunca ha dejado de ser el superhéroe y en la impactante imagen que tienes en el vídeo de la noticia lo demuestra. ¡Que músculos!