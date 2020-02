¿Lobezno en 'Deadpool 2'? Una foto de Ryan Reynolds en Instagram dispara las especulaciones

Ryan Reynolds, el genuino Deadpool, ha compartido en su cuenta de Instagram una imagen que nos da pie a soñar. En ella aparecen Hugh Jackman, Pierce Brosnan y Reynolds haciendo la postura de los monos sabios (no oigo, no hablo, no veo) y las redes arden con los rumores.

¿Esta reunión implica de Jackman estará como Lobezno en la nueva película de Deadpool, y que 'Logan' no será su último trabajo como Wolverine?

Otros rumores apuntan a que esta foto es la demostración de que Brosnan está en conversaciones para el papel de Cable en 'Deadpool 2', y que la presencia de Jackman confirma un cameo de Lobezno.

Lo cierto es que los actores no se han ocultado y poco después el propio Hugh Jackman subía una foto a Twitter en la que los tres actores parecen estar pasándoselo muy bien, con el hashtag #wolverinebonddeadpool.