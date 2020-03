Lluvia de críticas a Disney por crear un nuevo personaje blanco para el remake de 'Aladdin'

Genio tampoco ha asumido la noticia | seestrena.com

La industria hollwoodiense ha estado siempre rodeada por la polémica del racismo. En su mismos inicios ya recibía las primeras críticas por la mala visión que daban de la gente de color. 'El nacimiento de una nación' de 1915 expuso una versión vergonzosa de la guerra de secesión y llegaba a presentar a la organización del Ku Klux Klan como los auténticos salvadores del país. Ahora, más de 100 años después, Hollywood sigue recibiendo críticas al respecto. La próxima de las muchas adaptaciones de acción real de los clásicos Disney está desarrollándose. Las noticias desde el rodaje no paran de llegar, ya sean las primeras imágenes o la confirmación del reparto. La última incorporación al proyecto ha sido la de Billy Magnussen. El actor, caucásico, interpretará a un personaje nunca visto en la historia del Genio y la Lámpara mágica. No obstante, cuando se adapta una historia basada en el reino árabe de Agrabah, no parece que haya cabida para este intérprete. Pero Disney parece haberlo encontrado. Las redes sociales no han tardado en hacerse eco de la noticia y las críticas a la compañía han llegado con fuerza. El mundo está cambiando y la audiencia pide que la industria cambie con él. El nuevo rumbo de 'Star Wars' parece haber aprendido la lección y la diversidad de raza y género está presente en sus nuevas producciones. Cierto es que se trata la primera confirmación de un actor blanco en 'Aladdin', pero parece que no es suficiente. Para el público, si la historia no tiene espacio para un personaje caucásico, no debería forzarse su incorporación. Recientemente, el actor Ed Skrein abandonó el reboot de 'Hellboy' al enterarse de que su personaje era de origen asiático. Está en manos de las grandes estrellas que esto cambie. Pero siendo justos, nada se sabe del Príncipe Anders, personaje que interpretará Magnussen, excepto su nombre, por lo que podría encajar perfectamente en la película y ser una pieza clave en el desarrollo de la trama. Habrá que esperar para ver el resultado de este remake, pero los ojos del público estarán puestos en este personaje. Esperemos que Will Smith entone bien aquello de "no hay un genio tan genial" y olviden cualquier tipo de polémica.

They wrote a new character in for a remake of the cartoon Aladdin.....*looks at new character* pic.twitter.com/0QuGdskP9u — 🐶ThaTzuBurr🐻 (@BaeTzuBurr) 6 de septiembre de 2017

This new character for #aladdin makes me sad to be white, the Aladdin world has no white people sorry but we don't need to be in everything pic.twitter.com/jaj2JWqn6m — Ashley ®© ➰ (@Ashleyfangirl) 6 de septiembre de 2017

