Llevaba diez años desaparecido... Vin Diesel vuelve a la vida en el tráiler de 'Riddick'

"No sé cuántas veces me han tachado de la lista y me han dado por muerto". Así arranca el nuevo tráiler de 'Riddick', la tercera entrega de la saga que llegará a los cines el 13 de septiembre y que comenzó en el año 2000 con 'Pitch Black' y continuó en 2004 con 'Las crónicas de Riddick'.

En este nuevo episodio, Vin Diesel resucita a uno de sus personajes más emblemáticos, 'Riddick', y en la dirección repite David Twohy quién ya dirigió las dos anteriores. Aunque también veremos caras conocidas como Karl Urban habrá nuevos fichajes como Katee Sackhoff, el luchador Dave Bautista o el español Jordi Mollá.

En 'Riddick', el peligroso asesino que es capaz de ver en la oscuridad lleva diez años oculto en un árido planeta. La aventura arranca cuando un grupo de aguerridos mercenarios armados hasta los dientes, entre los que se encuentra Mollá, aterriza para intentar dar caza al hombre más buscado de la galaxia.

Pero una vez que consigan atraparle, 'Riddick' será el menor de sus problemas ya que el planeta está infectado de monstruosas criaturas dispuestas a merendarse a los recién llegados.