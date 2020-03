Llegan las primeras críticas de 'Alien: Covenant'. ¿Es mejor o peor que 'Prometheus'?

Fotograma de 'Alien: Covenant' | seestrena.com

El próximo 12 de mayo se estrena 'Alien: Covenant', sexta entrega de la franquicia del xenomorfo y secuela de 'Prometheus'. Ridley Scott regresa a los mandos de la saga con una entrega que aspira a ser una de las películas de terror y ciencia ficción del año. La cinta acaba de ser proyectada por primera vez en la premiere mundial de Londres, y las primeras reacciones no se han hecho esperar. ¿Estará a la altura? "Es una intensa, extraña y espeluznante continuación de la saga. Una gran secuela de 'Prometheus' y las míticas 'Alien', asegura el periodista Paul Shirey. "'Alien: Covenant' definitivamente vale la pena ir a verla al cine con una caja grande de palomitas de maíz", ha comentado el columnista James Ingham. "Alien: Covenant' es claramente mejor que 'Prometheus', trayendo de vuelta el terror necesario a la franquicia. Mortalmente bella y misteriosa", explica el crítico Jordan Samuel. Esto no hace más que aumentarnos las ganas de verla y comprobar nosotros mismos si estamos antes una de las mejores entregas de la saga. Dirigida por Ridley Scott, 'Alien: Covenant' cuenta en el reparto con Michael Fassbender y Katherine Waterson.

#AlienCovenant is an intense, strange and nightmarish continuation of the franchise. A great companion to Prometheus & the Alien mythos. — Paul Shirey (@arcticninjapaul) 4 de mayo de 2017

So Alien Convenant 😱😱😱😱 Definitely worth a trip to the cinema & a large box of popcorn! #AlienCovenant — JAMES INGHAM (@TheJamesIngham) 4 de mayo de 2017

#AlienCovenant is definitely better than Prometheus, bringing back the needed horror into the franchise. Deadly beautiful and mysterious — Jordan Samuel (@JordanESamuel) 4 de mayo de 2017

