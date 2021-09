Nuevo avance de 'The Batman' que revela lo que los fans estaban esperando

La espera para ver novedades de 'The Batman' ha sido muy larga y todo lo que rodeaba a la película estaba envuelto en un aura de misterio. De hecho, en un principio la cina tenía en mente contar con Ben Affleck como el Caballero Oscuro, siguiendo así con las últimas ediciones. Pero finalmente se decidió que fuera Robert Pattinson quien diera vida a Bruce Wayne refrescando así a la saga.

Ya se han presentado algunos avances en los que hemos podido disfrutar de Robert Pattinson como el justiciero de Gotham. Y de nuevo podemos ver un nuevo tráiler esta vez para las televisiones, aunque en este teaser no se presenta nada nuevo que no hayamos visto hasta ahora, sino que es un adelanto que tiene algo que anunciar.

A pesar de no contar con ninguna novedad si que han dado esperanzas a los fans, puesto que tras los escasos 30 segundos que dura este tráiler para las televisiones, han mostrado una fecha: El 16 de octubre.

El tráiler revela que el 16 de octubre será el día que los fans de Batman tienen que marcar en sus calendarios ya que han prometido que mostrarán un nuevo tráiler de la película durante la DC FanDome.

Por el momento, a pesar de todos los retrasos que ha sufrido la cinta desde el comienzo de la pandemia, tiene previsto su estreno en marzo de 2022 y contará con Robert Pattinson, Zöe Kravitz o Collin Farrell entre otros grandes intérpretes.

'The Batman' ya tiene un spin-off planeado de este personaje

Todavía no ha salido y desde el universo de 'The Batman' están planeando futuras entregas del universo en el que Robert Pattinson será Batman. Aunque no estamos hablando de una secuela directa sino que, según informan desde Deadline, han decidido realizar un spin-off del Pingüino.

En 'The Batman' este villano será interpretado por Collin Farrell, y en este reboot de la saga aparecerá antes de convertirse en el jefe de la mafia al que todos conocen por el nombre del Pingüino. Eso sí, por el momento no hay una fecha para el estreno de este proyecto y según la información, llegará en formato de serie en HBO Max.

