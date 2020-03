La lista con todos los ganadores de los MTV Movie & TV Awards 2017

Ayer tuvieron lugar los 'MTV Movie & TV Awards', gala donde se premia a las mejores películas y series de televisión. A diferencia de los Oscar o los Globos de Oro, esta gala destaca por su tono informal y atrevido.

Además esta edición es la primera en la que tanto hombres como mujeres compiten por los mismo premios, sin diferenciar la categoría por géneros.

Aquí puedes ver a todos los ganadores de la ceremonia.

PELÍCULA DEL AÑO:

- 'La Bella y la Bestia' (Ganadora)

- 'Déjame salir'

- 'Logan'

- 'Rogue One: Una historia de Star Wars'

- 'The Edge of Seventeen'

MEJOR ACTOR EN UNA PELÍCULA:

- Emma Watson por 'La Bella y la Bestia' (Ganadora)

- Daniel Kaluuya por 'Déjame salir'

- Hailee Steinfeld por 'The Edge of Seventeen'

- Hugh Jackman por 'Logan'

- James McAvoy por 'Múltiple'

- Taraji P Henson 'Figuras Ocultas'

MEJOR BESO:

- Ashton Sanders y Jharrel Jerome en 'Moolinght' (Ganador)

- Emma Stone y Ryan Gosling en 'La La Land'

- Emma Watson y Dan Stevens en 'La Bella y la Bestia'

- Taraji P. Henson y Terrence Howard en 'Empire'

- Zac Efron y Anna Kendrick en 'Mike y Dave buscan rollo serio'

MEJOR DOCUMENTAL:

- '13th' (Ganador)

- 'I Am Not Your Negro'

- 'O.J.: Made in America'

- 'This is Everything: Gigi Gorgeous'

- 'TIME: The Kalief Browder Story'

MEJOR ACTUACIÓN DE COMEDIA:

- Lil Rel Howery por 'Déjame Salir' (Ganador)

- Seth Rogen por 'La fiesta de las salchichas'

- Will Arnett por 'Batman: La LEGO película'

- Seth MacFarlane por 'Padre de Familia'

- Ilana Glazer y Abbi Jacobson por 'Broad City'

- Adam DeVine por 'Workaholics'

MEJOR HÉROE:

- Taraji P. Henson por 'Figuras Ocultas'

- Felicity Jones por 'Rogue One: Una historia de Star Wars'

- Grant Gustin por 'The Flash'

- Mike Colter por 'Luke Cage'

- Millie Bobby Brown por 'Stranger Things'

- Stephen Amell por 'Arrow'

NEXT GENERATION:

- Daniel Kaluuya (Ganador)

- Chrissy Metz

- Issa Rae

- Riz Ahmed

- Yara Shahidi

MEJOR DÚO:

- Hugh Jackman y Dafne Keen en 'Logan' (Ganadores)

- Daniel Kaluuya y Lil Rel Howery en 'Déjame Salir'

- Josh Gad y Luke Evans en 'La Bella y la Bestia'

- Brian Tyree Henry y Lakeith Stanfield en 'Atlanta'

- Adam Levine y Blake Shelton en 'The Voice'

- Martha Stewart y Snoop Dogg en 'Martha & Snoop's Potluck Dinner Party'

MEJOR LUCHA CONTRA EL SISTEMA:

- 'Figuras Ocultas' (Ganadora)

- 'Déjame Salir'

- 'Mr. Robot'

- 'Luke Cage'

- 'Loving'