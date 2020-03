La lista de los peores estrenos del año, plagada de 'blockbusters'

La revista especializada en cine, Total Film, tiene por costumbre elaborar listas con lo mejor, lo peor y lo más raro del séptimo arte. En esta ocasión han publicado una lista con las 50 peores películas estrenadas en Estados Unidos en el último año.

La lista la encabeza 'Bajo Amaneza' protagonizada por Nicolas Cage y Nicole Kidman. A pesar de tener un buen reparto no se ha salvado de las múltiples críticas que ha recibido.

Aunque en un último puesto, 'Cars 2' la cinta animada de Disney que continúa con las aventuras de Rayo McQueen y sus amigos, no ha conseguido librarse de la lista. Cuatro puestos más arriba está el remake de la cinta que en 1982 protagonizó Arnold Schwarzenegger, 'Conan El Bárbaro', y que este año tuvo a Jason Momoa en el rol del guerrero simeriano.

El número 44 del ranking se lo llevó 'Cowboys & Aliens', uno de los estrenos más esperados de 2011, que logró recaudar 140 millones de dólares en Estados Unidos. Los críticos esperaban más de Daniel Craig y Harrison Ford.

Pero lo que más nos ha sorprendido es que el puesto 19 lo ocupa 'Amanecer: Parte 1' y el en el puesto 15 encontramos a 'Piratas del Caribe: En mareas misteriosas', la última entrega de la saga protagonizada por Penélope Cruz.

Otros títulos muy esperados y que no han conseguido salvarse han sido 'Los Pitufos', 'Sin salida' o 'Los tres mosqueteros'.

01. Bajo amenaza (Joel Schumacher)

02. The Roommate (Christian E. Christiansen)

03. Zooloco (Frank Coraci)

04. Midgets Vs. Mascots (Ron Carlson)

05. Los tres mosqueteros (Paul W. S. Anderson)

06. Beastly (Daniel Barnz)

07. Esta abuela es mi padre (John Whitesell)

08. Age of the Dragons (Ryan Little)

09. El sicario de Dios (Scott Charles Stewart)

10. En tiempo de brujas (Dominic Sena)

11. ¡Qué dilema! (Ron Howard)

12. Anuvahood (Adam Deacon & Daniel Toland)

13. Demons Never Die (Arjun Rose)

14. Mars Needs Moms (Simon Wells)

15. Piratas del Caribe: En mareas misteriosas (Rob Marshall)



16. How to Stop Being a Loser (Dominic Burns)

17. Killing Bono (Nick Hamm)

18. Sucker Punch (Zack Snyder)

19. La saga Crepúsculo: Amanecer (Parte 1) (Bill Condon)

20. El cambiazo (David Dobkin)

21. Everywhere and Nowhere (Menhaj Huda)

22. Green Lantern (Linterna Verde) (Martin Campbell)

23. ¿Cómo sabes si...? (James L. Brooks)

24. Tiburón 3D: La presa (David R. Ellis)

25. Sígueme el rollo (Dennis Dugan)

26. Swinging with the Finkels (Jonathan Newman)

27. Detrás de las paredes (Jim Sheridan, el pobre)

28. Resacón 2 ¡Ahora, en Tailandia! (Todd Phillips)

29. Transformers: El lado oscuro de la Luna (Michael Bay)

30. Arthur (Jason Winer)

31. Bad Teacher (Jake Kasdan)

32. Reuniting the Rubins (Yoav Factor)

33. Sin salida (John Singleton)

34. Sólo una noche (Massy Tadjedin)

35. Johnny English Returns (Oliver Parker)

36. Más allá de la vida (Clint Eastwood)

37. Fin de curso (Joe Nussbaum)

38. 3D Sex And Zen: Extreme Ecstasy (Christopher Sun Lap Key)

39. Will (Ellen Perry)

40. Country Strong (Shana Feste)

41. Apollo 18 (Gonzalo López-Gallego)

42. Los Pitufos (Raja Gosnell)

43. Larry Crowne, nunca es tarde (Tom Hanks)

44. Cowboys & Aliens (Jon Favreau)

45. Sin compromiso (Ivan Reitman)

46. Conan el bárbaro (Marcus Nispel)

47. Horrid Henry: The Movie (Nick Moore)

48. El santuario (Alister Grierson)

49. Restless (Gus Van Sant)

50. Cars 2 (John Lasseter & Brad Lewis)