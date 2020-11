De 'Mi primer beso 2' a 'Hamilton': Lista de ganadores de los People's Choice Awards 2020

Los People's Choice Awards 2020 se han celebrado en Estados Unidos en este año tan atípico respecto a la industria. La cantante y actriz Demi Lovato ha sido la maestra de ceremonias de un evento que ha tenido más presencia de estrellas de la esperada debido a la pandemia, aunque adaptado a las normas de seguridad.

Sin embargo, algunas estrellas acudieron presencialmente para amenizar la gala, como ya ocurrió el pasado septiembre con los Emmy. La 46 edición de los People's Choice Awards ha seguido adelante y estos son los ganadores en las categorías de cine y televisión.

CINE

Mejor película del año: 'Bad Boys for Life'

Mejor película de drama: 'Hamilton'

Mejor película de comedia: 'Mi primer beso 2'

Mejor película de acción: 'Mulan'

Mejor película familiar: 'Onward'

Mejor actor: Will Smith ('Bad Boys for Life')

Mejor actriz: Tiffany Haddish ('Like a boss')

Mejor actor de drama: Lin-Manuel Miranda ('Hamilton')

Mejor actriz de comedia: Joey King ('Mi primer beso 2')

Mejor estrella de acción: Chris Hemsworth ('Extraction')

TELEVISIÓN

Mejor serie del año: 'Anatomía de Grey'

Mejor serie de drama: 'Riverdale'

Mejor serie de comedia: 'Yo nunca'

Mejor reality show: 'Keeping up with the Kardashians'

Mejor estrella masculina del año: Cole Sprouse ('Riverdale')

Mejor estrella femenina del año: Ellen Pompeo ('Anatomía de Grey')

Mejor estrella de drama: Mandy Moore ('This is us')

Mejor estrella de comedia: Sofía Vergara ('Modern Family')

También destacaron los premios a Leslie Jones como Figura de comedia del año, Zendaya como Estrella del estilo, y el homenaje a Jennifer Lopez con el People's Icon Award a su carrera.