'La Liga de la Justicia' al completo se enfrenta a su villano en el nuevo póster de la película

Estreno el 17 de noviembre

La creación del universo compartido de DC ha tenido un comienzo, como poco, polémico. Las críticas no han acompañado a sus tres primeras películas y la sombra del Caballero Oscuro de Nolan era demasiado grande. No obstante, gracias a 'Wonder Woman' parece haber encontrado su camino e intentará mantenerlo en su crossover más esperado: 'La Liga de la Justicia'. En plena campaña promocional, podemos ver el nuevo póster de la película.