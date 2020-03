El libro de Amy Schummer, ¿el mejor libro de la historia para J.K. Rowling?

La exitosa novelista J.K. Rowling ha ido desvelando a través de entrevistas, apariciones públicas y, sobre todo, sus redes sociales donde es muy activa, una lista de los libros que ella considera como los mejores de la historia, recopilados por Vanity Fair Francia.

En ésta, además de encontrar obras clásicas de Charles Dickens, William Shakespeare o Jane Austen, también aparecen clásicos de la niñez como 'El pequeño caballo blanco'; una novela escrita por ella bajo el pseudónimo Robert Galbraith; o la que más llama la atención, sin duda, y que además se encuentra en primer lugar: el libro de Amy Schummer, 'La chica con el tatuaje en la parte baja de la espalda', que triunfó el pasado 2016.

Sin embargo, a pesar de haber vendido más de 400 millones de copias alrededor del mundo, la saga de Harry Potter no se encuentra entre ellos. ¿Pensará J.K. Rowling que la humorista y actriz Amy Schumer es digna sucesora de su éxito? Es difícil saberlo, pero ciertamente sorprende el puesto número uno que ocupa en esta lista.

- 'La chica con el tatuaje en la parte baja de la espalda' de Amy Schumer

- 'Poverty Safari: understanding the anger of Britain’s underclass' de Darren McGarvey

- 'The little big things: A young man’s belief that every day can be a good day' de Henry Fraser

- 'El pequeño caballo blanco' de Elisabeth Goudge

- 'The story of the treasure seekers' de Edith Nesbit

- 'La mujer que se daba con las puertas' de Roddy Doyle

- 'Equipo de rivales' de Doris Kearns Goodwin

- 'Memorias de un gentleman excéntrico' de Auberon Waugh

- 'La ilíada' de Homero

- 'Emma' de Jane Austen

- 'Querido' de Colette

- 'Equipo de rivales: el genio político de Abraham Lincoln' de Doris Kearns Goodwin

- 'Obras completas I, II y III' de Colette

- 'El viento en los sauces' de Kenneth Grahame

- 'Cumbres borrascosas' de Emily Brontë

- 'Belleza negra' de Anna Sewell

- 'Mujercitas' de Louisa May Alcott

- 'El ratón Manx' de Paul Gallico

- 'Nobles y rebeldes' de Jessica Mitford

- 'Las zapatillas de ballet' de Noel Streatfeild

- 'Historia de dos ciudades' de Charles Dickens

- 'Secretos de la carne: vida de Colette' de Judith Thurman

- 'El castillo soñado' de Dodie Smith

- 'Macbeth' de William Shakespeare

- 'Grimble' de Clement Freud

- 'Lolita' de Vladimir Nabokov

- 'JFK Playboy of the Western World' de Nigel Hamilton

- 'JFK: reckless youth' de Nigel Hamilton

- 'La canción de Aquiles' de Madeline Miller

- 'Decca: the letters of Jessica Mitford' de Peter Y. Sussman

- 'La dama de blanco' de Wilkie Collins

- 'La piedra lunar' de Wilkie Collins

- 'Trampa 22' de Joseph Heller

- 'Matar a un ruiseñor' de Harper Lee

- 'Rebelión en la granja' de George Orwell

- 'The vanishing point' de Val McDermid

- 'Charlie y la fábrica de chocolates' de Roald Dahl

- 'Robinson Crusoe' de Daniel Defoe

- 'David Copperfield' de Charles Dickens

- 'Una danza para la música del tiempo' de Anthony Powell

- 'El oficio del mal' de Robert Galbraith

- 'El cuento de dos malvados ratones' de Beatrix Potter

- 'El guardián entre el centeno' de JD Salinger

- 'Hamlet' de William Shakespeare

- 'El feminismo es para todo el mundo' de Bell Hooks