Liam Hemsworth podría unirse a su hermano Chris en Marvel con un sorprendente personaje

Liam Hemsworth saltó al estrellato mundial interpretando a Gale Hawthorne con la saga de 'Los Juegos del Hambre'. Después ha trabajado en películas muy diversas, como la última cinta de 'Independence Day' o junto a Kate Winslet en 'La modista'.

El hermano pequeño de Chris Hemsworth y Luke Hemsworth ('Westworld') podría ahora unirse al Universo Cinematográfico Marvel, según aseguran en el medio We got this covered. La fuente confirma que el estudio está interesado en actores jóvenes para interpretar a la Antorcha Humana de Los Cuatro Fantásticos, y entre ellos estaría el pequeño de los Hemsworth.

De conseguir el papel, el actor australiano se sumaría a un reparto en el que también se rumorea que podrían estar Emily Blunt y John Krasinski. ¿Verá finalmente la luz esta nueva versión de Los Cuatro fantásticos? ¿Veremos a los hermanos Hemsworth juntos pero sin compartir genes en el MCU?

