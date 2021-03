"Las leyendas colisionarán": Los nuevos pósters de 'Godzilla vs. Kong' te dejarán sin aliento

Cada nuevo avance de 'Godzilla vs. Kong' nos da pistas de la espectacularidad que entraña la película. Ahora la publicación de dos nuevos pósters y un avance para los fans de China nos revelan además que no todas las batallas entre estos dos titanes tendrán lugar en tierra firme, rodeados de edificios.

Como puedes ver los pósters son una fantasía absoluta de color y nos ofrecen nuevos detalles de la cinta. Además puedes ver aquí el tráiler para China de la película.

Y aunque puedas pensar que en el agua Kong tiene las de perder respecto a Godzilla, lo cierto es que parece que se desenvuelve no del todo mal. Aunque por el momento la cinta dirigida por Adam Wingard no tiene una fecha prevista de estreno en nuestro país, no podemos tener más ganas de ver ya en acción a Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgard, Rebecca Hall y Eiza González entre otros.

Póster chino de 'Godzilla vs. Kong' | Warner Bros.

Póster 'Godzilla vs. Kong' | Warner Bros.

