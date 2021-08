Letitia Wright, hospitalizada tras sufrir una lesión en el rodaje de 'Black Panther 2'

'Black Panther: Wakanda Forever' sigue adelante con su calendario de rodajes y parece que por el momento no volverá a sufrir ningún retraso. Aunque en las últimas horas han tenido unos problemas rodando algunas escenas que podrían suponer un parón temporal, ya que Letitia Wright ha sufrido una lesión.

Este accidente ha ocurrido durante las grabaciones que están teniendo actualmente en Boston, concretamente en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Por suerte parece que las lesiones que ha sufrido la actriz son menores y no modificarán en absoluto el calendario.

Un representante de Marvel confirma en Deadline que Letitia está recuperándose: "Letitia Wright ha sufrido un pequeño accidente hoy durante el rodaje de una escena de acción de 'Black Panther: Wakanda Forever'. Ahora mismo se encuentra recibiendo los cuidados que necesita en un hospital local y se espera que le den el alta pronto".

Todo lo que sabemos de 'Black Panther: Wakanda Forever'

'Black Panther: Wakanda Forever' es una de las películas más esperadas de Marvel y no es de extrañar, puesto que supondrá un homenaje a Chadwick Boseman, quien fuera T'Challa en la película original hasta su triste fallecimiento.

Según la sinopsis de la película en esta ocasión veremos un conflicto entre las dos ciudades perdidas, Wakanda y la Atlántida, algo que viene de lejos debido a un material llamado Vibranium. A partir de ahí comenzará la disputa y puede que el nuevo villano ya haya llegado y sea ni más ni menos que Namor.

Y no fue fácil seguir adelante con la película y según Angela Besset, la actriz que interpreta a la madre de T'Challa, este ha sido el proceso por el que ha pasado 'Black Panther 2': "No tengo ni idea de como se va a ver. Hemos tenido como unas cinco versiones del guion y he oído que otra más está de camino", contó en Entertainment Tonight.

Hasta el momento esto es lo que se sabe sobre la segunda entrega de 'Black Panther', que tiene previsto su estreno el 8 julio de 2022 para continuar así con la fase 4 del MCU.

Seguro que te interesa:

Sinopsis oficial de 'Black Panther: Wakanda Forever', la secuela sin Chadwick Boseman