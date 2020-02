"Les deseo lo mejor": Stephen King no ha tenido ninguna participación en el remake de 'It'

Como seguro sabrás, el payaso Pennywise de 'It' está sacado de la novela homónima de Stephen King, siendo ésta una de sus obras más célebres. Pero a la hora de llevar a cabo el remake de la película, nadie parece haberse puesto en contacto con él para conocer su opinión e ideas sobre el proyecto.

King ha ofrecido unas declaraciones a la revista Variety en las que ha dejado claro que él no ha participado en ningún momento en el remake de 'It', y que ni siquiera su director Andrés Muschietti se ha puesto en contacto con él.

"Yo no he estado involucrado en absoluto, pero les deseo que vaya bien", ha explicado. Pensándolo bien, igual que King no participe es una buena idea, teniendo en cuenta que ha estado involucrado en 'La Torre Oscura' y, a juzgar por las críticas, la cosa no ha salido demasiado bien.