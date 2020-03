Leonardo DiCaprio será el asesino en serie Howard Holmes

El actor Leonardo DiCaprio interpretará en la gran pantalla al asesino en serie Henry Howard Holmes, un psicópata que aterrorizó Estados Unidos a finales del siglo XIX, según The Hollywood Reporter.

DiCaprio protagonizará y producirá la adaptación al cine de la novela basada en hechos reales 'The Devil in the White City', de Erik Larson, en la que se narra la vida de dos hombres que marcaron la Exposición Universal de Chicago de 1893, el arquitecto encargado de la construcción del recinto ferial, Daniel H. Burnham, y Holmes.

El proyecto de llevar al cine la obra de Larson ha estado en Hollywood desde hace años, sin que ningún estudio se decidiera por realizar el filme que en su momento tuvo asociados nombres como Kathryn Bigelow, Tom Cruise y Paula Wagner. 'The Devil in the White City' ha sido traducida a 17 idiomas y se han vendido 2,3 millones de ejemplares en todo el mundo.