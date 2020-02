Leonardo DiCaprio le rinde un emotivo homenaje al director Martin Scorsese junto a otras superestrellas

El Friars Club le ha rendido homenaje al director Martin Scorsese en una gala celebrada el pasado miércoles a la que asistieron amigos del director, como Robert De Niro, Juliette Lewis o Leonardo DiCaprio.

Este último le dedicó sobre el escenario unas emotivas palabras al director, con el que ha colaborado en películas como 'Infiltrados' y 'El Aviador' y 'El lobo de Wall Street'.

"Te agradezco todo lo que has hecho por mí y por nuestro oficio. Eres mi director, mi colaborador, mi amigo. Eres parte de una comunidad que abarca continentes y décadas, y no podía imaginar un mejor destinatario de este honor" explicó DiCaprio.

Otros actores que han trabajado con el director como Jodie Foster, Cate Blanchett y Tom Cruise mandaron en vídeo felicitaciones al cineasta.

Él sólo pudo contestar con amables palabras: "He tenido la suerte de haber recibido durante años unos cuantos premios de cine, pero este es más una distinción por cómo llegan esas películas, por cómo se transmite una historia o cómo sienta una broma. Me siento honrado de estar en una fraternidad de directores, pero sobre todo me siento muy halagado de lo que los miembros de este club piensan de mi como artista", concluyó Martin, agradeciendo todos los halagos.