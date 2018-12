Leonardo DiCaprio, obligado a devolver un Oscar

El éxito de Leonardo DiCaprio no puede medirse con premios. El actor de 44 años ganó su primer Oscar en 2016 por 'El renacido', sin embargo, parece ser que este no era el único que tiene en su poder.

Al protagonista de multitud de películas como 'El lobo de Wall Street' o 'Titanic', le regalaron el Oscar que Marlon Brando ganó en 1954 por 'La ley del silencio', y que hasta hace poco se creía desaparecido.

Alguien pagó 600.000 dólares por él hace varios años, y, de algún modo llegó a las manos del financiero malasio Jho Low, que se lo regaló a DiCaprio junto a otros objetos como un cuadro de Picasso o un collage de Basquiat. Jho Low es actualmente un fugitivo buscado por las autoridades de Malasia acusado de fraude y malversación de fondos.

Aunque DiCaprio no haya cometido ningún crimen por tener la estatuilla, según The New Tork Times, el actor está obligado a devolver el galardón. Un portavoz de la Academia ha reclamado el premio, aludiendo que ellos tienen el derecho de recuperarlo de manos del gobierno por 1 dólar.