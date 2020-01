Leonardo DiCaprio obliga a Tom Hardy a tatuarse las peores palabras posibles por culpa de una apuesta

Tom Hardy y Leonardo DiCaprio hicieron una apuesta al terminar de rodar 'El renacido'. Al parecen ambos actores debatieron sobre las nominaciones de los Oscar y Leo le dijo a Hardy que conseguiría uno por su papel en la película. Algo que Tom negaba. Por eso, y qué mejor manera para zanjar el asunto, los dos decidieron apostarse un tatuaje. Quien ganara podría escoger lo que se tendría que poner el otro en la piel.

Y parece que le ha tocado a Hardy tatuarse una frase muy especial que ha escogido Leo después de que este fuera nominado a mejor actor de reparto. Así lo cuenta Tom en una entrevista con Esquire.

Cuando perdió la apuesta, Leo cogió un Post-it y dibujó el boceto del diseño del tatuaje: “Escribió, con su horrible caligrafía, ‘Leo knows everything’ (Leo lo sabe todo)”, explicaba Hardy, que le contestó: "Ok, lo haré, pero tienes que escribirlo bien".

Sin embargo, a día de hoy, todavía no se ha atrevido a hacérselo. "No me lo he hecho todavía porque es horrible", confiesa el actor. Pero en algún momento tendrá que hacerse un hueco entre los numerosos tatuajes que ya tiene para dejar la huella de su derrota.

Una apuesta es una apuesta Tom.