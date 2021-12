Leonardo DiCaprio no quería que Meryl Streep apareciera desnuda en 'No mires arriba'

Leonardo DiCaprio, que está a punto de estrenar en Netflix su nueva película, 'No mires arriba', se opuso a que Meryl Streep, que también ha trabajado en la cinta, apareciese desnuda en ella.

Así lo ha contado Adam McKay, director de la cinta, en una entrevista hace unos días para The Guardian. Según ha explicado McKay, DiCaprio consideraba que Meryl era un icono del cine y que no debería desnudarse ante la cámara.

En el vídeo que hay sobre estas líneas encontrarás el tráiler de 'No mires arriba'. En la película Meryl interpreta a la presidenta de los EEUU, Janie Orlean, que muestra un desnudo desde atrás en una escena. Para dicha secuencia Streep no se desnudó, sino que se usó a una doble de cuerpo.

"Sí, usamos una doble de cuerpo. ¿Pero sabes quién tenía un problema con eso? Leo. Leo ve a Meryl como alguien de la realeza del cine, aunque puede que realeza no suene como un piropo, pero sí que la ve como una figura especial en la historia del cine. A él no le gustaba la idea de ver el tatuaje de su baja espalda, caminando durante un segundo desnuda. Me dijo algo como '¿de verdad necesitas enseñar eso?' Y yo le dije: 'Es la presidenta Orlean, no Meryl Streep'. Pero él ni pestañeó", explica McKay en la entrevista.

Lo que quizá convenga recordar es que DiCaprio y Meryl Streep se conocen desde hace décadas, lo que puede que explique el hecho de que se opusiera a que apareciera desnuda en pantalla. En 1996 Meryl interpretó a la madre de DiCaprio en 'La habitación de Marvin', película en la que también aparecían Robert DeNiro y Diane Keaton.

Es tal la admiración que Leo siente por la actriz que ya la semana pasada explicaba cómo se sentían él y el resto de actores de 'No mires arriba' cuando Meryl trabajó con ellos en el rodaje.

"Tienes que trabajar con la mejor intérprete viva del mundo. Todo el mundo estaba alerta. Todos estábamos preparados y solo tratábamos de seguirle el ritmo ", explicó en una entrevista a E!.

Seguro que te interesa:

Jennifer Lawrence posa embarazadísima junto a Leonardo DiCaprio en la premiere de 'No mires arriba'