Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese vuelven a trabajar juntos

Todo empezó con 'El aviador'. Scorsese escogió a Leonardo DiCaprio para protagonizar su película una década después de 'Titanic'. El resultado contentó tanto al director, que pudimos ver una evolución positiva en las interpretaciones del actor, hasta que le llevaron a rozar el Oscar en 'El lobo de Wall Street', su última asociación. Pero ahora, con la estatuilla ya en su poder, ambos volverán a asociarse para una nueva producción. En concreto un biopic de Theodore Roosevelt, vigésimo sexto presidente de Estados Unidos.

Actualmente Scorsese se encuentra rodando su primera película para Netflix, 'The Irishman'; pero no solo esto, sino que el director tiene en marcha también la adaptación de 'The Devil in the White City', en la que trabajará también con DiCaprio. La agenda de ambas estrellas está bastante apretada, pero encontrarán el hueco en el calendario para contar la historia de Roosevelt. El presidente estuvo en el poder desde 1901 hasta 1909, cumpliendo así sus dos mandatos. Pero parece que el objetivo de la película es centrarse en su faceta más ecologista, cuando creó cinco parques naturales y hasta 150 bosques nacionales. Algo que concuerda perfectamente con la labor de defensa del medio ambiente que lleva DiCaprio en su día a día.

Tendremos que esperar indefinidamente para ver este biopic, pero sin duda los fans de estos dos genios de la industria están de enhorabuena. Por el momento esperaremos a que De Niro y Pesci unan fuerzas una vez más, algo que no vemos desde 'Casino', porque es muy probable que se convierta en una de las grandes obras del director. Director que puede presumir de filmografía como pocos otros.