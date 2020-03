Leonardo DiCaprio llevará al cine a 'Capitán Planeta', el superhéroe defensor del medioambiente

El actor Leonardo DiCaprio y el estudio Paramount Pictures unirán esfuerzos para llevar al cine una película basada en la serie de dibujos animados 'Capitán Planeta', según publica The Hollywood Reporter.

Con un notable mensaje ecologista, la serie 'Capitán Planeta' (1990-1996) narraba las aventuras de cinco jóvenes con anillos mágicos y su capacidad de convocar al superhéroe para derrotar a los enemigos y peligros del medioambiente.

La compañía Appian Way, de Leonardo DiCaprio, se encargará junto al actor Glen Powell ('Scream Queens') de producir la adaptación a la gran pantalla de 'Capitán Planeta'. Paramount, que compró los derechos para la versión fílmica del show animado, se encuentra en negociaciones con Powell y el guionista Jono Matt para que escriban el guión del filme.

Fuentes cercanas al proyecto aseguraron que Powell y Matt pretenden situar la cinta años después de las aventuras de la serie televisiva para presentar a Capitán Planeta como un héroe venido a menos que necesita a los jóvenes más que ellos a él.

Con la película Leonardo DiCaprio añadiría un nuevo capítulo a su conocida labor en defensa de la naturaleza y el medioambiente. En este sentido, el ganador del Óscar por 'El renacido' presentó recientemente el documental 'Before The Flood' sobre el impacto del cambio climático y las medidas necesarias para combatirlo. "Si no crees en el cambio climático, no crees en los hechos ni en las acciones, y por tanto, en mi humilde opinión, no se te debería permitir acceder a un cargo público", dijo DiCaprio a principios de octubre en un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el festival 'South By South Lawn', organizado por la Casa Blanca para fomentar ideas innovadoras.