Leonardo DiCaprio improvisó parte de su papel en 'No mires arriba' incluyendo la gran "frase de la película"

Netflix reveló que 'No mires arriba' se ha convertido en la segunda película original más vista de la plataforma después de 'Alerta roja'. Desde que se estrenara el pasado 24 de diciembre, el largometraje protagonizado por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep y compañía no ha dejado de desvelar secretos alrededor de su rodaje. Un rodaje, por otra parte, marcado por la pandemia y lleno de anécdotas.

Su director, Adam McKay, ya reveló que habían escondido en la sala de edición "easter eggs", como el de mostrar al equipo de filmación directamente en el montaje visto en los hogares. Aun con todo, hay detalles de esta sátira sobre catástrofes que siguen saliendo a la luz. La última la ha vuelto ha contar Adam McKay, esta vez sobre su protagonista, Leonardo DiCaprio.

"Lo creas o no, esa línea al final de la película donde dice: 'Realmente lo teníamos todo', eso no estaba en el guion. Vino con esa frase el día que estábamos filmando", dijo el director estadounidense en una charla con Insider.

"Leo estaba allí y dijo: '¿No tienes que probar esa frase?' Realmente se sintió poderoso cuando lo hicimos. Tenía miedo de usarlo y lo pusimos justo antes de una proyección de prueba y simplemente funcionó. Así que le agradecí a Leo por empujarme a esto. Esa es realmente la frase de la película", explicó sobre el origen de la última línea de la cinta, momentos antes de ser destruidos por el asteroide.

También, añadió que el final de la historia no era este, sino otro más llano. "Originalmente, la última frase era Jen diciendo 'Bueno, lo intentamos'. Y fue Leo quien dijo: 'No, tiene que ser otra cosa'. Así que no solo se le ocurrió, entró en la sala de edición y nos dijo que lo intentáramos", afirmó el director de 'El vicio del poder'.

Asimismo, en la misma entrevista detalló cómo el oscarizado actor improvisó sus extraños dolores de pecho. "Me encantó lo que se le ocurrió. Tengo que preguntarle de dónde sacó eso. Ese dolor extraño en su costado", concluyó.

