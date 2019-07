En vísperas del próximo estreno de 'Once Upon a Time', dirigida por Quentin Tarantino, sus actores de reparto se han reunido para una entrevista con MTV News. La película ambientada en el final de la época dorada de Hollywood contará con la interpretación de Leonardo DiCaprio (Rick Dalton), su doble Brad Pitt y Margot Robbie que interpretará a la famosa actriz Sharon Tate.

En una ronda de preguntas durante la entrevista para MTV News se les preguntó qué película clásica reconocerían no haber visto nunca. Y las reacciones entre ellos son impagables.

Durante la entrevista, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio reconocen no haber visto nunca el famoso musical 'Sonrisas y Lágrimas' con Julie Andrews. Pitt en cambio admite no haber visto 'Lo que el viento se llevó' y a su vez Margot (entre risas) reconoce que ella tampoco.

Margot Robbie,cuenta como se acuerda cuando interpretó a Martin Scorsese en 'El Lobo de Wall Street' junto a Leonardo DiCaprio y cada vez que mencionaba una película que no había visto, DiCaprio, sorprendido e incluso preocupado, le replicaba: ¿Cómo que no has visto 'Ciudadano Kane'? ¿Cómo puedes trabajar en esta industria y no haber visto 'Ciudadano Kane'?

Por último, en la misma entrevista Margot reconoce no haber visto 'Star Wars' y asegura que mantiene su intención de no ver la saga solo por "enfadar a la gente". "Nunca he visto ninguna de 'Star Wars' y no las veo ahora solo por enfurecer a la gente, como: ¿Cómo que nunca has visto ninguna de 'Star Wars'? Quiero ver cuánto tiempo puedo aguantar ahora".

Ya queda menos para el próximo estreno de la película, que llegará el 26 de julio a Estados Unidos y el 15 de agosto a España, pero sin duda, parece que será todo un clásico con estos legendarios personajes como protagonistas y con la buena relación que tienen entre ellos.

...

