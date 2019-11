'Titanic' se estrenaba en 1997 y después de 22 años se ha convertido en todo un clásico del cine.

Todo el mundo tiene presente la trágica historia de amor de Jack (Leonardo Dicaprio) y Rose (Kate Winslet), además del contexto histórico en el que sucedió el naufragio, pero si un detalle de la película que sigue siendo un debate en la actualidad es, sin duda, la tabla del final de la película.

Como recordarás, Rose y Jack, una vez hundido el transoceánico, se encuentran en el agua. Entonces Rose se sube a una puerta de madera que se encuentran pero Jack no puede subir, aunque para muchos cabía en la tabla. Terminando la escena con la muerte del personaje congelado en el mar.

Sobre esta polémica se ha pronunciado Céline Dion en su visita a 'The Tonight Show de Jimmy Fallon' tras la pregunta del presentador por saber su opinión al respecto.

"No busques un problema", ha sido la primera respuesta de la cantante de 'My Heart Will Go On', BSO de 'Titanic'. Pero después ha dado su propia teoría y ha provocado una revolución entre los fans.

"No busques un problema. ¿Qué pasa si quieren hacer 'Titanic 2'? Primero si te fijas Rose está quizás muerta o completamente congelada y no está del todo ahí. En segundo lugar, él no necesita una invitación. "Venga, ponte cómodo, ¡salta!". Y después nadie ha pensado que este pobre chico en medio del océano tiene su cuerpo tan congelado que no tiene fuerza para subir", ha dicho la artista.

