Leonardo DiCaprio y Brad Pitt comparten su abrumadora experiencia con Luke Perry en 'Once Upon a Time in Hollywood'

De ídolo adolescente en 'Sensación de Vivir' a sabio veterano, Luke Perry marcó la vida de todos con los que trabajó en la industria de Hollywood. Uno de sus últimos trabajos antes de morir, además de su trabajo protagonista en 'Riverdale', fue el rodaje del último film de Quentin Tarantino, 'Once Upon a Time in Hollywood'.

Los protagonistas de la cinta, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, han visitado Cannes junto al cineasta para su presentación y han tenido la oportunidad de hablar con Esquire de la increíble impresión que les dio trabajar con Luke Perry, como si fueran dos fans más.

"¡Es que es el jodido Luke Perry!", decía Brad Pitt. Estábamos como niños en la tienda de chuches porque recuerdo ir a los estudios y Sensación de Vivir se estaba emitiendo, y él era el icono de lo guay para nosotros como adolescentes. Tuve un extraño chute de emoción de poder trabajar con él".

Luke Perry en su último episodio de 'Riverdale' | The CW

Pitt, una de las mayores estrellas de Hollywood, recuerda a Perry como "increíblemente humilde", "maravilloso" y "absolutamente comprometido".

"No podría haber sido un tipo más amigable y maravilloso con el que pasar tiempo. Pude sentarme con él y tener conversaciones maravillosas. Fue muy especial".

Por su parte, DiCaprio también se suma a la emoción con su propia experiencia.

"Recuerdo que mi amigo Vinny [Laresca], que también está en la película, y yo entramos y los dos tuvimos este momento de mariposas de 'Oh Dios mío, ¡ese de ahí es Luke Perry!'".

