Durante unas semanas el universo de SpiderMan se tambaleó por la posibilidad de que el personaje abandonara el Universo Marvel ante la incapacidad de llegar a un acuerdo entre Sony y Disney. Ahora que todo parece volver a su cauce normal, Tom Holland ha revelado que ya conoce todos los secretos sobre 'SpiderMan 3'. Pero no esperes que te haga spoilers.

Así mismo lo ha revelado en una entrevista para Hey U Guys en la gira promocional de 'Onward', la nueva película de Pixar en la que él presta su voz a uno de los personajes protagonistas.

"Ahora lo sé todo. He tenido mi gran reunión de presentación con Marvel y Sony hace ahora como dos semanas y sé todos los secretos. Pero también he hecho ya como mil entrevistas así que ahora sé cómo no volver a hacer spoilers de una película nunca más".

De esta forma, Tom Holland parece querer alejarse de la imagen de bocazas que él mismo se ha fraguado con sus spoilers sobre las anteriores cintas sobre Peter Parker. De lo que tenemos serias dudas es de si lo conseguirá.

