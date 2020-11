Zendaya y Timothée Chalamet confiesan cómo eran sus "fiestas de baile" durante el rodaje de 'Dune'

Zendaya y Timothée Chalamet son dos de los actores jóvenes más prometedores de Hollywood, y en 'Dune' tendremos oportunidad de verlos compartiendo pantalla junto a un espectacular reparto. Mientras tantos, podemos conformarnos con el primer vistazo que tienes en el vídeo de arriba.

La ambiciosa 'Dune' de Denis Villeneuve es una de las películas que han tenido que retrasarse debido a la crisis del coronavirus, y ahora su estreno está previsto para octubre de 2021. La nueva adaptación también cuenta con actores de primera categoría como Javier Bardem, Oscar Isaac, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Josh Brolin o Stellan Skarsgard.

Tanto Chalamet como Zendaya aseguraron que su conexión fue instantánea cuando se conocieron para empezar el rodaje, y lo siguen demostrando con sus interacciones en redes sociales y ahora en una nueva entrevista con Elle donde el actor de 'Call me by your name' interpreta a la estrella de 'Euphoria'.

En ella Chalamet le pregunta cuál fue su cosa favorita de los descansos que se tomaban entre grabaciones.

"Supongo que fueron las fiestas de baile que organizaba en mi habitación", reconoce Zendaya.

"Hubo una fiesta de fin de rodaje jodidamente espectacular al final. Estuvimos con parte del reparto, y Javier [Bardem] vino y estuvimos todos bailando", apuntaba Timothée, de acuerdo con ella. "Tienes polaroids de ese momento, ¿verdad? Eso sí que fue una fiesta de baile a tope", añadía.

