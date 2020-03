Lars von Trier anuncia su retirada: "Me siento como una mierda"

El cineasta responsable de grandes títulos como 'Melancolía' o 'Nymphomaniac' parece haber tenido suficiente cine, o al menos esa es la conclusión a la que ha llegado durante la presentación de 'The House That Jack Built', su nueva ¿y última? película.

Lars von Trier habló con la prensa de este nuevo proyecto, de sus planes para volver al Festival de Cannes y después, según informa Deadline, soltó el bombazo para el que nadie estaba preparado; y es que éste podría ser su último film como director.

"Me siento como una mierda. Tengo mucha ansiedad. Creo que me estoy haciendo demasiado viejo para esto. Sólo con trabajar en el rodaje y las prisas con los actores, incluso aunque ellos son muy amables, es un reto de dimensiones considerables. No creo que pueda hacer ninguna película más después de ésta".

Si von Trier se mantendrá firme en esta decisión aún está por ver. De momento, tendremos que esperar que el rodaje de 'The House That Jack Built' continúe lo más fluido posible para él.