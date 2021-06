La larga lista de lesiones que Harrison Ford ha sufrido en rodajes antes de 'Indiana Jones 5'

El rodaje de 'Indiana Jones 5' ya había comenzado en Reino Unido y avanzaba según el estreno previsto. Desafortunadamente hace unos días su protagonista Harrison Ford sufría un accidente en un ensayo en el set que le ha provocado una lesión en el hombro que le tendrá un tiempo alejado del rodaje.

Aunque la productora ha confirmado que el actor está bien y recibiendo el tratamiento adecuado a su contratiempo, no es la primera vez que Harrison Ford ha sufrido los gajes del oficio en su cuerpo en alguna de sus películas. Y es que el veterano actor tiene un largo historial de lesiones.

Harrison Ford dio a todos los fans de 'Star Wars' una alegría en 2017 volviendo a ponerse en la piel del piloto del Halcón Milenario, Han Solo. 'Star Wars: El Despertar de la Fuerza' fue una sorpresa para muchos fans, y en especial por poder disfrutar de Han Solo otra vez, pero en el rodaje tuvo un desafortunado accidente. Y es que Harrison Ford se rompió una pierna. Según el informe que presentó Disney, una puerta de la nave se rompió y le cayó encima, algo que le dejó fuera de combate durante un tiempo. Pero, por suerte, una puerta no puede detener a Han Solo.

Retrocediendo en el tiempo hasta 1993, cuando Harrison Ford dio vida a Richard Kimble en 'El fugitivo', hubo otro percance. En esta ocasión, Ford sufrió una lesión de rodilla durante una escena de persecución en un bosque. El problema fue más grave de lo que parecía, obligándole a someterse a una cirugía con una recuperación de meses.

Aquí no termina esta serie de catastróficas desdichas y, por supuesto, Indiana Jones no se iba a librar. En 'Indiana Jones y el Templo Madito', el querido intérprete sufrió una fractura de vértebras, después de caerse de un elefante. Esta no es la única lesión en un rodaje de la saga, y es que en 'Indiana Jones: En Busca del Arca Perdida' Harrison ya empezó con las lesiones, en esta primera entrega se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Parece que el actor lo da todo en sus trabajos.

A sus 75 años, Ford vuelve a protagonizar una película de la saga de acción y, pese a este contratiempo que ha sufrido en el rodaje, se espera que el actor se incorpore con normalidad en las próximas semanas a las grabaciones.

