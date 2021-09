Tras el gran festival de cine de Venecia, es el turno de la ciudad de San Sebastián de celebrar el séptimo arte. Este viernes tuvo lugar la gala que dio comienzo a la 69 edición del Festival de Cine de San Sebastián, y donde hemos podido ver pasar por la alfombra roja a Antonio Banderas, acompañado por primera vez por su hija Stella del Carmen.

La ceremonia estuvo presentada por Cayetana Guillén Cuervo, Anne Igartiburu y Elena Irureta, y fue una velada muy emotiva, tras un año muy duro para la industria del cine los sentimientos estaban a flor de piel.

Pero desde luego, el momento que marcó la noche fue el momento en el que la actriz francesa Marion Cotillard subía al escenario a recoger su premio Donostia y apareció Penélope Cruz para hacerle la entrega del galardón. Ambas se unieron en un abrazo muy emotivo, lleno de ilusión.

Fue toda una sorpresa para Marion Cotillard, puesto que la organización no había especificado quién seria el encargado de hacerle entrega del premio. En un principio, se pensaba que sería el propio director del certamen, José Luis Rebordinos. Por eso, cuando apareció Penélope, Marion no pudo contener las lágrimas, y le dedicó unas bonitas palabras: "No me lo esperaba en absoluto, quiero mucho a esta mujer. Siempre ha sido una compañera muy generosa conmigo, siempre cercana y noble, pero, a la vez, llena de misterios, inspiradora para muchas actrices y artistas de todo el mundo". Las actrices mantienen una amistad cultivada en el set de grabación de la película 'Nine', hace más de una década.

Marion también quiso agradecer al Festival por apoyarla en la nueva etapa de su carrera cinematográfica, refiriéndose a su estreno como productora con el documental 'Bigger Than Us', dirigido por Flore Vasseur. Hace dos años, la actriz ya fue galardonada en el festival de San Sebastián, pero en esa ocasión fue el cantante Bono de U2 quien le entregó el premio.

...

