Las lágrimas de emoción de Sasha Calle al enterarse de que será la nueva Supergirl en 'The Flash'

'The Flash' es uno de los proyectos más esperados del Universo DC. La película, que será dirigida por Andy Muschietti, se inspirará en los cómics de 'Flashpoint' y contará con dos antiguos 'Batman', los de Ben Affleck y Michael Keaton.

Además, entre los héroes que participarán en el largometraje se encuentra el personaje de Supergirl, quien hasta ahora no tenía una actriz que la interpretase. Sin embargo, este hecho parece haber cambiado, ya que se ha dado a conocer que Shasha Calle, conocida por será quien se ponga en la piel esta famosa heroína.

Sasha Calle ha alcanzado cierta popularidad gracias a su participación en la telenovela 'The Young and the Restless'. La intérprete, sin embargo, todavía no cuenta en su currículum con participaciones en grandes producciones, por lo que este proyecto supone para ella todo un paso agigantado en su proyección de cara al mundo escénico.

El momento en el que Sasha se enteró de su elección fue realmente conmovedor. Fue el propio director de la cinta, Andy Muschietti, quien se lo comunicaba a través de una videollamada. Más tarde, este subía el vídeo del momento tan especial a su cuenta de Instagram, en el que se veía cómo Shasha no podía evitar emocionarse al conocer la noticia.

Muschietti le preguntaba a la actriz si podía volar, algo que la dejaba desconcertada, sin comprender a qué se refería el director. Cuando al fin Sasha reconocía entre risas que, como resulta evidente, no sabía volar, Andy le preguntaba: "¿Te gustaría poder volar?"

Después de esta pregunta, el director mostraba el maravilloso traje de Supergirl, dando a entender al fin que el puesto iba a ser suyo. Sasha, al comprender la situación, no podía evitar echarse a llorar muy emocionada.

A pesar de que todavía se conocen pocos detalles acerca de este esperado proyecto, parece que la producción comienza a tomar forma. Se espera que el estreno de la película llegue el 4 de noviembre de 2022.

Pese a ello, Bosslogic no ha querido tardar en felicitar al nuevo fichaje con este bonito diseño en el que podemos ver a la actriz en el traje de Supergirl.

