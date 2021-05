Lady Gaga relata la pesadilla que vivió cuando se quedó embarazada de una violación con 19 años

Lady Gaga, la protagonista de 'Ha nacido una estrella' junto al actor Bradley Cooper, acaba de finalizar el rodaje de la nueva producción cinematográfica 'House of Gucci'. La cantante y actriz interpreta a Patrizia Reggiani, exmujer de Maurizio Gucci, que fue condenada a 18 años de prisión por orquestar el asesinato de su marido y que salió de la cárcel en 2016.

Ahora la artista ha hablado en una entrevista para el programa 'Lo que no puedes ver de mí', de Oprah Winfrey que recoge InStyle. En ella, se ha sincerado y ha contado el terrible episodio que vivió con un productor musical cuando tenía 19 años.

Lady Gaga fue víctima de una violación por la que se quedó embarazada y sufrió un fuerte trauma que derivó en un "brote psicótico total". Además, aseguraba que durante un par de años no fue la misma.

"Tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio, y un productor me dijo: "Quítate la ropa". Yo le dije que no y me fui, pero dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no pararon", relata.

"Y no pararon de pedírmelo, y yo simplemente me quedé paralizada y... ni siquiera me acuerdo", confiesa rompiendo en lágrimas.

No fue hasta años después cuando la actriz comenzó a experimentar un dolor crónico, por lo que su médico le aconsejó que acudiera a un psiquiatra. Fue entonces cuando descubrió que sufría trastorno de estrés postraumático (TEPT), un diagnóstico que la misma hizo público por primera vez en 2016.

"Primero sentí un dolor total, luego me quedé entumecida", recordaba la cantante. "Me di cuenta de que era el mismo dolor que sentía cuando la persona que me violó me dejó embarazada en una esquina".

Lady Gaga, que no quiso nombrar en ningún momento el nombre del productor que abusó de ella porque no quiere "volver a enfrentarse a esa persona nunca", mencionó que después de todo se encerró en un estudio varios meses.

"No estoy aquí para contarte mi historia porque no quiero que nadie llore por mí. Estoy bien. Pero abre tu corazón para alguien más. Porque te lo digo, he pasado por eso y la gente necesita ayuda. Entonces, eso es parte de mi curación, poder hablar contigo", concluía con valentía.

