Lady Gaga engordó para preparar su papel en 'House of Gucci': "Teníamos tanta comida como podía haber en la mesa"

'House of Gucci' está a punto de llegar a la gran pantalla y con este estreno volveremos a disfrutar de Lady Gaga en las salas de cine. La cantante ha demostrado sus dotes interpretativas en 'Ha nacido una estrella' o en la serie 'American Horror Story', siendo muy aplaudida su actuación.

Eso sí, para preparar el papel en 'House of Gucci' Lady Gaga no lo ha tenido fácil: "Si puedo cantar rock and roll o jazz o country o música pop, sabía que podría conseguir hablar con ese acento tan específico del norte de Italia. Es saber cómo usas tu voz, por qué, dónde y con quién y cómo se siente mientras lo haces", cuenta en The Hollywood Reporter.

Su devoción al papel fue tal que hasta seguía interpretando fuera de cámaras: "Mi madre y mi padre me han conocido algún día como Patrizia. Y la mayoría de las veces se reían porque mi familia disfruta de mi amor por el arte".

Eso sí, tal vez fue demasiado lejos en algunas ocasiones y confiesa: "Hay una desventaja con comprometerse con un rol de esta manera porque es un ajuste para todos los que te rodean. De repente no estás hablando con Stefani, estás hablando con Patrizia Gucci".

Tal era el compromiso de Lady Gaga con el personaje que decidió ganar peso para que la caracterización fuese más real y no dudó en comer todos los carbohidratos que pudo en para lograr una "figura más redondeada": "Teníamos tanta comida como podía haber en la mesa para celebrar la buena suerte que hemos tenido y que ha llegado por el trabajo duro", sigue explicando la cantante.

Lady Gaga continúa explicando: "Trabajé mucho investigando a mis antepasados. ¿Cómo puedo alejarme del estilo Italoamericano y entender lo que significa ser una mujer italiana? Lo que hace que un personaje sea bueno es conocer las necesidades que tiene".

"Pero no puedes entender las necesidades tan profundas que tiene un personaje a no ser que comprendas las necesidades que tienes tú mismo. Mi gran necesidad siempre ha sido hacer que mi padre estuviese orgulloso de mí. Para Patrizia, creo que es hacer que su madre estuviese orgullosa por importarle a un hombre. A un hombre como Maurizio", termina contando.

