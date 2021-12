Lady Gaga confiesa que necesitó ayuda psiquiátrica antes de terminar 'La Casa Gucci': "Era más seguro para mí"

Lady Gaga estrenaba recientemente su nueva película, 'La Casa Gucci' donde interpreta a Patrizia Reggiani quien mandó asesinar a su marido Maurizio Gucci en 1995.

Ahora, la actriz ha ofrecido una entrevista a 'Variety' donde habla de su extremo nivel interpretativo. Y es que, Lady Gaga se mete tanto en el papel que vive como si fuera su personaje durante el tiempo del rodaje.

"Yo era de la misma manera para 'Ha nacido una estrella'. Siempre fui Ally. Y por eso siempre fui Patrizia. Siempre hablé con mi acento", comenta, quien habló con acento italiano durante 9 meses

"Incluso si estaba hablando de cosas que no estaban relacionadas con la película, no estaba fingiendo que Maurizio me estaba esperando abajo, todavía estaba viviendo mi vida. Simplemente lo viví como ella", añade.

Adam Driver y Lady Gaga en la película 'House of Gucci' | Metro-Goldwyn-Mayer

Pero la intérprete comenta que llega a límites insospechados, tanto que revela que necesitó ayuda psiquiátrica al final de la película: "Me llevé la oscuridad a casa porque su vida era oscura", dice."Tenía una enfermera psiquiátrica conmigo hacia el final de la filmación. Sentí que tenía que hacerlo. Sentí que era más seguro para mí".

Aunque, Gaga es consciente de que no es necesario llegar a este nivel para crear un personaje: "No creo que ningún actor deba esforzarse hasta ese límite. Y me pregunto todo el tiempo por qué hago eso".

Para continuar explicando que espera que esto pueda cambiar en el futuro, e incluso ha pedido consejo a otros actores: "Probablemente cambie esto por completo cuando tenga un hijo, pero todavía no tengo un hijo. Quiero estar disponible y presente para mis hijos de una manera que creo que cuando actúas de esa manera, podría ser problemático para un niño estar cerca".

Lady Gaga ha sido nominada a los Globos de Oro 2022 por este papel por lo que puede ser que se lleve el galardón de Mejor Actriz de Drama casa, una prueba más de su interpretación ha valido la pena.

