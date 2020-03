El lacrimógeno tributo de Mark Hamill a Carrie Fisher y Debbie Reynolds

El pasado sábado Carrie Fisher y Debbie Reynolds recibieron un homenaje donde amigos, familiares y fans de ambas actrices se reunieron para honrar sus vidas.

Entre los asistentes hubo celebridades con Dan Akroyd o R2-D2, pero por desgracia Mark Hamill no pudo acudir al evento, por lo decidió compartir desde Twitter unos mensajes conmovedores.

En el primero de ellos vemos una serie de fotos de la madre y la hija juntas, y este mensaje: "Las recordamos... mientras vivamos, ellas también vivirán, porque son parte de nosotros".

We Remember Them...

As long as we live, they too shall live.

For they are a part of us all. pic.twitter.com/D3obeK00PH