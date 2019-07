Todos hemos visto la película de 'La Sirenita' desde que somos pequeños y sabemos que al final de la cinta de Disney triunfa el amor. Pero el cuento original está inspirado en una historia real muy diferente.

Hans Christian Andersen escribió 'La Sirenita' como reflejo de una relación homosexual imposible. Un amor entre dos hombres que tuvo un desenlace muy trágico y desgraciado debido a la época en la que se vivió.

En la cinta animada Ariel, una sirena, se enamora perdidamente del príncipe Eric y solo dando su voz a cambio puede convertirse en ser humano para poder estar junto a él. Finalmente, a pesar de las dificultades que les pone en el camino la gran villana del film (Úrsula) los protagonistas logran vivir su amor sin repercusiones. Un hecho que queda muy lejos de la obra real y es que el mundo real, es mucho más cruel que la fantasía.

Fue el historiador Rictor Norton, con su libro 'My Dear Boy: Gay Love Through The Centuries', el que desveló la verdadera historia que escondía el cuento de Andersen, gracias a la correspondencia original que consiguió del autor.

En el vídeo de arriba de la noticia tienes al completo esta dura historia tan alejada de la película de nuestra infancia.

····

Seguro que te interesa

El contundente comentario de Zendaya tras enterarse que Halle Bailey será 'La Sirenita' en el remake de Disney