La dura historia del creador de 'Wonder Woman' llegará a los cines de la mano de Luke Evans

Que 'Wonder Woman' es una de las películas más feministas de los últimos años poca gente lo discute, aunque a James Cameron le duela. Sin embargo, por mucha novedad que suponga una película en solitario de una superheroína en la actualidad, la publicación de los cómics en los años 40s fue una auténtica proeza. La aceptación fue tal que acabó convirtiéndose en uno de los miembros más importantes de la Liga de la Justicia. Pero no fue un camino fácil.

'Professor Marston & the Wonder Women' nos contará los inicios de la creación del cómic. Tanto los prejuicios sociales acerca de conertir a una mujer como referente del heroísmo. como la inspiración de su dibujante en la joven Olive Byrne. Tendremos pues dos conflictos, en los que veremos como se pone en tela de juicio a William Moulton Marston por su arriesgada apuesta, mientras lidia con una situación familiar que no parece tener un buen desarrollo cuando decide crear a Wonder Woman.

Celos, igualdad y prejuicios liderarán esta lucha feminista en una época donde serlo estaba mal visto. Luke Evans interpretará al joven dibujante, acompañado de Rebecca Hall y Bella Heathcote. Después de su participación en 'True Blood', Angela Robinson se pondrá detrás de las cámaras, habiendo sido también la responsable de escribir este biopic.

El estreno está previsto para el 27 de octubre en Estados Unidos, sin tener todavía fecha oficial en España. Sin duda parece el mejor momento para llevar esta historia a la gran pantalla y buena pinta no le falta. ¿Qué os parece el tráiler?