Una Charlize Theron más salvaje que nunca se lía a golpes en el primer teaser de 'Atomic Blonde'

Por fin podemos ver el primer adelanto de 'Atomic Blonde', la nueva película de acción que protagoniza Charlize Theron. El film está basado en la novela gráfica 'The Coldest City', creada por Anthony Johnson y Sam Hart. La historia gira entorno a una espía inglesa del MI6 infiltrada durante la Guerra Fría.

Charlize Theron se hizo con los derechos de la historia hace 5 años y ha declarado ser admiradora del personaje: "No he visto a otro personaje como ella. Ella no pide perdón por nada. La hemos hecho fuerte y luchadora. Es descarada".

La película está dirigida por David Leicht ('Deadpool 2') y cuenta con Kurt Johnstad ('300', 'Aquaman') como guionista. Además contará con James McAvoy y John Goodman como compañeros de reparto.

Llegará a la gran pantalla el próximo 4 de agosto.