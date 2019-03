'La Bella y la Bestia' se enamoran en el tráiler final de Disney con escenas inéditas

Se oye una canción que hace suspirar... Cantada por Ariana Grande y John Legend. Disney ha lanzado el tráiler final de 'La Bella y la Bestia' y es tan mágico como te esperabas.

En nuevas escenas que no habíamos visto hasta ahora conocemos un poco más del pueblo en el que Bella no encaja y el amor de Gastón (a sí mismo, claro). Además, comienza a apreciarse la historia de amor con Bestia y cómo Bella se ganará su corazón.

El remake de carne y hueso de 'La Bella y la Bestia' llega a los cines el 17 de marzo con un reparto de lujo encabezado por Emma Watson y Dan Stevens como Bella y Bestia, Luke Evans como Gastón, Ewan McGregor como Lumière, Ian McKellen como Din Don y Emma Thompson como la Señora Potts.

Además de las mencionadas estrellas del pop que prestarán sus voces al clásico musical, Céline Dion también aparecerá en la cinta cantando una de las nuevas canciones originales, 'How does a moment last forever'.