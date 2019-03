'La Bella y la Bestia': Escucha a Emma Thompson cantar (por fin) el tema principal y prepárate para alucinar

El remake en acción real de 'La Bella y la Bestia' es objeto de una gran expectación, pero también de cierta cautela a la hora de averiguar si realmente estará a la altura de su predecesora.

Ciertamente, la cantidad de tráilers y vídeos promocionales que ya hemos visto nos han metido la emoción en el cuerpo, pero será la música de la película la que realmente la posicione como un clásico instantáneo.

El tema principal de la película, 'Bella y bestia son', compuesto por Alan Menken y Howard Ashman, fue aclamado por la crítica y el público y ganó multitud de premios incluido el Grammy y el Oscar a Mejor Canción. Ahora, Emma Thompson interpreta la canción como señora Potts en la película de la misma forma que Angela Lansbury lo interpretó en la original.

Aún no se había lanzado ningún fragmento en el pudiésemos oír cantar a Thompson, pero gracias a un vídeo grabado en una gala en Toronto donde se proyectó un clip mientras una pareja bailaba al estilo de la película, ya sabemos cómo será su versión. Y la belleza no está en el interior, ¡está por doquier!

Las dotes musicales de Emma Thompson ya las habíamos podido atisbar en proyectos como 'Sweeney Todd' y 'Me and my Girl', pero lo cierto es que la canción de la señora Potts le viene perfecta. ¿No te parece?