'Eternals' es uno de los proyectos más intrigantes de Marvel y ya queda menos para ver la nueva gran apuesta de la franquicia que llegará en Noviembre a los cines.

Uno de sus protagonistas es Kumail Nanjiani, conocido por sus apeles en 'Sillicon Valley' y 'The Big Sick'. El actor ha acaparado la atención de los medios en los últimos meses debido a la impactante transformación física que ha logrado para preparar su papel.

No obsante, Kumail ahora se ha sincerado con GQ de lo "incómodo" que le resulta toda esa atención a su cuerpo.

"Me he dado cuenta durante el último año y medio, desde que publiqué aquella foto, que estoy muy incómodo hablando de mi cuerpo, y se ha ido haciendo cada vez menos y menos cómodo", reconoce. haciendo mención a esta publicación.

Sobre qué propició su sonado cambio radical, asegura que no fue solo exigencias del guion, y que siempre se habían reído de él por su físico de pequeño llamándole "hombros de pollo". Pero también tuvo que ver con como era percibido en Hollywood.

"Quería otro tipo diferente de oportunidades. Quería que la industria me viera diferente. Con la gente de color, solíamos tener papeles muy específicos. O bien estamos aterrorizados o estamos causando terror. Esas eran las únicas opciones que teníamos. O te estoy arreglando el ordenador, o estoy, en plan, tramando algo en la trastienda", declara.

Así, Kumail decidió cambiar las tornas con su llegada a 'Eternals' y a una franquicia tan importante como Marvel a nivel mundial.

"Si voy a interpretar al primer superhéroe del sudeste asiático, quiero lucir como alguien que pueda con Thor o Capitán América o cualquiera de esos", asegura.

El actor también reconoce que ni siquiera la directora, Chloe Zhao, esperaba que se pusiera tan fuerte, y que de hecho le chocó. Pero era algo que él sentía que necesitaba hacer.

"Decidí que quería que el personaje fuera lo contrario a un montón de concepciones estereotípicas que hemos visto de tipos de color en la cultura pop americana. No suelo tener la oportunidad de hacer personajes que son guays. Y este tío es un poco guay", cuenta sobre su personaje Kingo.

"Compartí mi foto específicamente para decir, en plan, hey, necesitaba cambiar cómo me veía la gente para poder tener el tipo de oportunidades que me emocionaban. ¡Y ocurrieron! Ahora tengo esas oportunidades. Y no solo me refiero a cosas de acción. Me refiero a que ahora tengo la oportunidad de hacer de un tío normal. Antes de esto no me veían como un tipo corriente", añade.

