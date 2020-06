La actriz Kristen Wiig, de 46 años y su pareja habrían dado tenido gemelos a través de gestación subrogada, según publica E! News.

Los bebés no han nacido recientemente, sino a comienzos de 2020, pero la noticia no se ha conocido hasta ahora. Kristen Wiig está prometida con el también actor Avi Rothman.

El mismo día en el que se confirmaba la noticia se ha podido ver a la pareja paseando junto a unos gemelos en estas imágenes publicadas por el Daily Mail.

Aunque hasta ahora la información sobre su maternidad había permanecido en secreto, el pasado 9 de mayo la actriz dejó caer algo en su participación en el especial del Día de la Madre del Saturday Night Live. "No sé si he apreciado realmente a mi madre los primeros 45 años de mi vida. Pero este año me siento especialmente agradecida por sus consejos y su amor. Estoy muy agradecida por todo lo que me ha enseñado, preparándome para ser una madre".

Kristen Wiig tiene pendiente de estreno 'Wonder Woman 1984', donde interpretará a Cheetah, y que lamentablemente ha vuelto a retrasar su fecha de llegada a los cines debido al coronavirus.

Seguro que te interesa:

"Mi vida no ha sido como la gente se imagina": Tráiler de 'Wonder Woman 1984'