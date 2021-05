'Crepúsculo', la saga de cinco películas que tanto éxito ha tenido a nivel mundial, siempre ha dado mucho que hablar. Tanto los fans como numerosos críticos han analizado siempre la historia y a sus personajes con detalle. La relación de Edward y Bella siempre ha estado en el foco de atención cuestionándose si se trataba de algo tóxico o incluso abusivo.

Pero además de los fans y los medios de comunicación, han sido en ocasiones los propios actores los que han revelado algunas de las tomas más interesantes de sus personajes. La protagonista de la saga, la actriz Kristen Stewart, reveló que tuvo muchas "tomas calientes" en las películas junto a Robert Pattinson.

Lo cierto es que las películas han obviado muchos detalles que aparecen en los libros debido a que también iban a verlas niños. Las cuatro novelas escritas por Stephenie Meyer contienen algunos detalles bastante oscuros que según Kristen, "le habría encantado hacer en las películas", pero también cree que no existe forma de evitar algunos de los temas adultos que aparecen en la saga.

En una entrevista en 2009 para el medio 'Interviewer', la actriz reveló que le resultaba bastante divertido a ella y al resto del elenco cuando había escenas más sensuales que los fans más jóvenes no entendían por completo.

"Hay temas muy raros en esta historia, la cosa va sobre el dominio y el masoquismo", reveló Kristen. "Quiero decir, siempre debes ser consciente de que la historia debe tener sentido para los niños de 11 años que leen el libro y no necesariamente van a ver una escena como juegos preliminares. Pero por otra parte está el otro segmento de la audiencia, un gran porcentaje, que ve el doble sentido de las escenas. Y es un juego previo bastante profundo y embriagador. Así que es divertido jugar en ambos sentidos".

La actriz también aseguró que los más jóvenes podrían ir entendiendo más las películas a medida que crecen y vuelven a verlas. "No sé lo que se siente al besarme con mi novio vampiro porque no es algo que nadie haya sentido", compartió. "Pero es gracioso pensar que gran parte de la audiencia tiene 10 años y tal vez algún día crezca y se dé cuenta de que hay muchos pensamientos involucrados en 'Crepúsculo' que no habían visto antes".

