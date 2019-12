La nueva película en la que participará Kristen Stewart, 'Tendidos en la oscuridad' retrata a una familia desintegrada pero bien situada económicamente durante los años 50 en Virginia. La trama está ambientada en la misma época en la que la novela fue escrita por William Styron, y ahora es Scott Cooper, director de 'Austin Powers: la espía que me achuchó', quien se encarga de dar las órdenes en este filme.

La cinta comienza con el funeral de Peyton Loftis, la jóven problemática que mantuvo toda su vida familiar en secreto y que será interpretada por Stewart. Peyton es constantemente comparada con su hermana discapacitada, Maude, y su belleza es la causa de los celos de su frígida madre y el deseo incestuoso de su alcólico padre.

A pesar del escándalo que ha suscitado la protagonista de la saga Crepúsculo junto con el cineasta Rupert Sanders, director de 'Blancanieves y la Leyenda del Cazador', la actriz sigue sumando otros proyectos cinematográficos como 'On the Road', otra cinta también ambientada en los años 50. Sin embargo, todo apunta a que Sanders podría no contar con Stewart para la secuela de Blancanieves, en la que sí volverán a estar Charlize Theron y Chris Hemsworth.

Por el momento aún no se ha iniciado la producción de 'Tendidos en la oscuridad', por lo que tampoco se sabe cuándo se tiene previsto su estreno.

Una protagonista alternativa

Según informa Vulture, Jennifer Lawrence también podría haber sido la protagonista del filme, pero su agenda está completa y se vio obligada a rechazar este proyecto. Y es que Lawrence se encuentra volcada en el rodaje de dos secuelas.

Por un lado 'Los Juegos del Hambre: En Llamas' en la que interpreta a una de las competidoras, Katniss, y que comenzará su rodaje próximamente y el filme 'Serena' que se estrenará en 2013.