Kristen Stewart será la nueva Blancanieves

Mientras Kristen Stewart ultima las dos últimas películas de la saga vampírica 'Crepúsculo'('Amanecer y 'Amanecer 2'), se confirma que la actriz será la protagonista de la nueva versión cinematográfica de la princesa de cuento más conocida de todos los tiempos: Blancanieves.

El rumor de que Stewart encarnaría a la bella princesa, finalmente se ha convertido en una realida gracias al Twitter del co-productor y guionista del film, Palak Patel. En un comentario puso: "La confirmación de la contratación de Kristen Stewart llegará la próxima semana. Estamos finalizando las negociaciones. Podemos decir que Kristen es oficialmente la nueva Blancanieves".

De la película, que tendrá por título de 'Snow White and the Hunstman', no se saben muchos detalles. Sí conocemos que Julia Roberts será la malvada madrasta y , aunque aún no se ha confirmado, se habla de Vigor Mottersen como el cazador. El film llegará a la gran pantalla el 21 de diciembre del 2012.