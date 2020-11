Kristen Stewart se posiciona sobre si los personajes LGTBIQ deberían ser solo interpretados por actores que pertenezcan a esta comunidad

El 26 de diciembre se estrena 'Happiest Season', la nueva película de Kristen Stewart dirigida por Clea DuVall y que cuenta la historia de una mujer joven con un plan para proponerle matrimonio a su novia en la cena de Navidad pero descubre que la familia de su pareja aún no sabe que ha salido del armario ante sus padres conservadores.

En los últimos meses se ha reabierto el debate en Hollywood que plantea que los personajes LGTBIQ sean interpretados por actores que pertenezcan a la comunidad LGTBQ, una medida con la que se intenta ayudar a dar más trabajo a estos actores que durante décadas han sido invisibles para la industria o tenían que ocultar su verdadera identidad sexual.

Sobre esta cuestión Kristen ha hablado para 'Variety' en una entrevista en la que presenta 'Happiest Season', una cinta sobre temática LGTBIQ y protagonizada por varios actores que pertenecen al colectivo, como es el caso de Kristen quien confesó públicamente su bisexualidad hace años.

"Pienso en esto todo el tiempo. Siendo alguien que ha tenido tanto acceso al trabajo, simplemente he vivido con una abundancia creativa. Ya sabes, una joven blanca que era heterosexual y fue gay más tarde y es, como, delgada, ¿sabes lo que estoy diciendo? Reconozco que acabo de empezar a trabajar", empieza diciendo sobre su experiencia personal en el sector.

Para matizar después apuntando: "Nunca quisiera contar una historia que realmente debería ser contada por alguien que haya vivido esa experiencia. Habiendo dicho eso, es una conversación pendiente resbaladiza porque eso significa que nunca podría interpretar a otro personaje heterosexual si voy a hacer que todos respeten la letra de esta ley en particular".

La actriz continúa confesando que es una decisión complicada y que no tiene una respuesta tajante: "Creo que es un área muy gris. Hay formas de que los hombres cuenten historias de mujeres o formas de que las mujeres cuenten historias de hombres. Pero debemos estar al tanto de lo que está sucediendo en el mundo y realmente debemos preocuparnos".

"Si estás contando una historia sobre una comunidad y no te dan la bienvenida, entonces vete a la mierda. Pero si lo están, y te estás convirtiendo en un aliado y en parte de él y hay algo que te llevó allí en primer lugar que te dota de una perspectiva única que podría valer la pena, no hay nada de malo en aprender el uno del otro. Y por lo tanto ayudándonos unos a otros a contar historias. Así que no tengo una respuesta segura para eso", añade.

Y termina diciendo: "¡Así que mi respuesta es, joder, piensa en lo que estás haciendo! Y no seas un idiota".

Seguro que te interesa:

Kristen Stewart confiesa lo único que se llevó del rodaje de 'Crepúsculo' porque le recuerda a una persona especial