Kristen Stewart, muy crítica con su propia carrera como actriz: "Habré hecho unas cinco películas buenas"

Kristen Stewart está en un gran momento en su carrera y a punto de estrenar la ya aclamada 'Spencer', donde ha dado vida al inolvidable icono de Lady Di, la princesa de Gales.

Pero parece que la actriz no tiene un buen recuerdo de todos los proyectos en los que ha trabajado. Durante una entrevista en The Sunday Times Kristen se ha sincerado sobre su carrera en la interpretación y ha sido muy crítica consigo misma: "Es un juego totalmente de azar. Probablemente habré hecho unas 5 películas buenas, ¿de unas 45 o 50? Solo hay algunas en las que pienso, '¡Wow esa persona ha hecho un trabajo increíble!'".

Más adelante, la actriz piensa cuál podría ser la mejor película en la que ha trabajado y tiene claro que entre sus favoritas están 'Clouds of Sils Maria' y 'Personal Shopper', ambas del director Olivier Assayas.

Después, Stewart piensa en las peores películas en las que ha trabajado: "Tendría que revisar mi lista. Pero hay algunas, lo único que son pocas y hay distancia entre ellas. Eso no significa que me arrepienta de la experiencia de haberlas hecho", aclara, y añade que "se arrepiente de haber dicho que sí a un par de películas".

"Lo peor es cuando estás en mitad de algún trabajo y sabes que, no solo que va a ser una película mala, sino que todos lo sabemos y estamos preparados hasta el final", continúa explicando.

Para terminar, la actriz no ha querido revelar qué películas fueron las peores en las que ha trabajado y que sentía esa sensación: "¡No! No soy una persona cruel, no voy a decir algo así en público".

Su momento más catártico en 'Crepúsculo'

No es la primera vez que Kristen habla sin filtros de lo que piensa de sus películas, aunque también tiene recuerdos buenos aunque sea de proyectos agridulces para ella.

En 'Crepúsculo', contaba que una de las escenas más emotivas de las películas fue el momento de la boda de Edward y Bella, y recuerda estar "extremadamente emocionada": "Fue extrañamente emotivo la primera vez vi todo y a todos".

"Quería salir corriendo por el pasillo. Literalmente me estaba alejando de Billy (quien interpretó a Charlie Swan). Fue tan volátil y emotivo, estaba siendo una persona tan loca", dice en una entrevista para Entertaiment Weekly.

"Filmar la boda fue muy catártico", compartió Stewart con Total Film Magazine. "Recuerdo estar sentada con ese elaborado vestido de novia, envuelto en una gabardina en un sucio y sucio garaje con todo el elenco sentado allí tratando de no pasar frío, dándome cuenta de que esa sería probablemente la última vez que todos estuviéramos allí".

