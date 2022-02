Para Kristen Stewart, su papel de Lady Di en la película 'Spencer' ha sido uno de los mayores retos de su carrera como actriz. La película de Pablo Larraín se centra en un relato ficticio que ocurre durante tres días en las Navidades de 1991.

Convertirse en la princesa de Gales no ha sido nada fácil para Kristen Stewart, le ha llevado muchísimas horas de trabajo. De hecho, la actriz se llegó a meter tanto en el papel, que aseguró que sentía la presencia de la princesa Diana mientras rodaba algunas escenas.

'Spencer' da una visión diferente de la princesa Diana, centrándose en algunos aspectos que no han sido retratados a lo largo del tiempo. Por ejemplo, su infedelidad, la tensión entre ella y su marido, la cantidad de obligaciones no deseadas y el trastorno alimenticio que sufría.

Kristen Stewart quiso vomitar de verdad

Stewart se sumergió tanto como pudo en todos los aspectos del dolor de la princesa, incluida su batalla contra la bulimia, que durante la película, muestran con total franqueza. Hay una escena en la que aparece Lady Di purgándose violentamente en el baño.

Sobre eso ha hablado Kristen Stewart con Vanity Fair. "Quería asegurarme de que no se pasaran por alto los trastornos alimenticios de la princesa". Y asegura que "estaba dispuesta a hacer lo que sea".

Por eso, para grabar la escena, se preparó de antemano, y en el momento del rodaje intentó provocarse el vómito realmente. Sin embargo, Kristen Stewart no lo consiguió: "No podía vomitar en esta película, incluso cuando realmente debería haberlo hecho".

"Me sentía como una mierda y no podía levantarme, y sé que era porque mi cuerpo rechazaba la idea… ese tema es tan intocable".

Nominada a un Oscar

Su gran trabajo en 'Spencer' le ha valido a Kristen Stewart su primera nominación al Oscar como mejor actriz protagonista por su papel de Diana.

Sin embargo, para la actriz esto no resulta demasiado importante. "No me importa una mierda. Los Oscar son algo tan gracioso. Hay tantas películas y actuaciones increíbles que apenas son vistas. Claramente dice algo sobre cómo estamos en cuanto a presencia acumulativa, y qué estamos mirando y qué nos importa" dijo Stewart en el podcast de Variety Awards Circuit.

